FG y PPQ sacan a relucir sus diferencias sobre tema rural

El senador de Patria Querida, Fidel Zavala, señaló que en el caso de la comunidad de Pindo’í, distrito de Tembiaporã, hay una situación en la que propietarios con títulos se resisten a que los campesinos invadan sus tierras. Abogó por los productores y dijo que incluso el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) señaló que las tierras no son del Estado.

Por el lado del Frente Guasu, intervino el senador Sixto Pereira en su carácter de miembro de la Comisión de Agricultura del Senado, quien expuso su preocupación por la escalada de violencia contra campesinos paraguayos por parte de colonos. Rechazó las expresiones amenazantes de productores, señalados por varios denunciantes de desalojar de las tierras anteponiendo dudosos documentos, que en el Senado fueron a presagiar más violencia si no se hacía respetar la ley.

“Es un problema nacional y no hay que circunscribir solo al tema de Pindo’í. Aquí, Zavala (refiriéndose a su colega), debemos abordar la grave contaminación y la falta de respeto leyes ambientales”, se descargó Pereira. Dijo que en la zona además se debe esclarecer un asesinato y pidió apoyar a una nueva convocatoria a todas las instituciones para ponerle punto final a los “atropellos de brasiguayos”

Fidel Zavala volvió a pedir la palabra y señaló que muchos "motivan" a la invasión haciendo daño a las inversiones y a la seguridad jurídica, en una abierta alusión a los luguistas.

“Desde aquí del Senado no podemos dar esas señales, no podemos incitar a las invasiones, no podemos incitar a ningún tipo de violencia y dejemos a las instituciones correspondientes a que actúen. Dejo sentada mi postura de que aquellos que tienen delitos ambientales que paguen, sean de un lado y otro“, dijo.

Para el senador Hugo Richer las ideas de un Estado, concebidos por su sector y por otra parte, por los de Patria Querida son irreconciliables. Consideró que este sistema reivindica solo los derechos de latifundistas que en algunos casos obtuvieron títulos falsos.

Reunión. Colonos advierten esta semana que no tolerarán invasiones y que estaban dispuestos a un tractorazo en caso de verse obligados.