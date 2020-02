FG no está de acuerdo con reducción de tarifa

Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, refirió en entrevista concedida a Última Hora que el Frente Guasu (FG) no está de acuerdo con la posibilidad de que Paraguay acepte la reducción de la tarifa de Itaipú, una de las posibilidades que se barajan en el marco de la negociación del Anexo C del tratado de la binacional.