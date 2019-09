Festival AsuJazz 2019 contará con Escalandrum y Tia Fuller

Fuller fue saxofonista de la artista pop Beyoncé y también recorrió los escenarios del mundo con la contrabajista Esperanza Spalding. Mientras que Graves se posicionó como uno de los más grandes pianistas de la actualidad.

En cuanto a Escalandrum, es la tercera vez que visita Paraguay. Este año, la agrupación festeja 20 años de existencia.

El AsuJazz de este año rendirá homenaje a José Asunción Flores, creador de la guarania. En 2019, se conmemoran los 115 años del nacimiento del maestro y 50 años de la grabación en Moscú de su disco sinfónico.

El festival de jazz está organizado por la Municipalidad de Asunción y por el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Agenda

La semana del AsuJazz comenzará el miércoles 2 de octubre, a las 11.00, con la presentación de Juanjo Corbalán en el comedor del Mercado 4 de Asunción. A las 19.30, habrá una exposición fotográfica en la Manzana de la Rivera.

Desde las 20.00, comenzarán las presentaciones musicales con Sánchez Haase and The One Man Band, Lizza Bogado junto con Pedro Martínez Trío y Felipe Duhart Quinteto, en el patio Leonor de la Manzana.

El jueves 3, desde las 10.00, Fuller dará una charla sobre la Historia de las mujeres en el jazz en el Teatro de las Américas del CCPA. A la misma hora, el periodista Betto Arcos dará un taller sobre periodismo musical y podcasting.

A las 13.30, los integrantes de Escalandrum serán parte de una actividad denominada Nuestro enfoque para hacer música en la sala Baudilio Alió, del Teatro Municipal de Asunción Ignacio A. Pane.

Luego, desde las 20.00, en el teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés, se presentarán el CCPA Jazz Quintet, Escalandrum y Tia Fuller, que interpretará su disco Diamond Cut.

El viernes 4, Sixto Corbalán se presentará, desde las 14.00, en la Escuela Bañado Sur. A las 16.00, Humphrey Inzillo desarrollará una actividad denominada Comunicar música en el café del Teatro Municipal.

En la sede del Ignacio A. Pane, se presentarán, desde las 20.00, la OSN Folk Fusion, la Band’elaschica y cierra la jornada Julia Hülsman Trío.

Mientras que el último día, sábado 5, la propia Hülsmann dará una charla magistral en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán Goethe - Zentrum (ICPA-GZ), sobre Juan de Salazar casi Artigas, desde las 14.00.

A las 16.00, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura dará un concierto en el mirador Punta Karapã.

Finalmente, desde las 19.00, en la Plaza de la Democracia, estarán Palma Loma Blues Band, Nico Vera Alma Soul, Ozma y el cierre estará a cargo de Cameron Graves.