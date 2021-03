Festival artístico ofrece hoy variedad de espectáculos

Esta noche se presenta Víctor Scura, uno de los pianistas más destacados de la escena del jazz nacional. En la ocasión, actuará acompañado de Luis Tellechea, Julio Scura y Joel Cabañas, que incluirán un repertorio de folclore, jazz y pop.

Seguidamente, la destacada artista Andrea Valobra cantará acompañada de Gustavo Luque, Fernando Sequeira, David Maidana y Alejandro Garcete.

Por su parte, el grupo La Nuestra, integrado por Andy Velázquez, Alejandro Morel, Héctor Rojas, Iván Figueredo y Gonzalo Resquín, deleitará a los televidentes con un amplio repertorio folclórico y de fusión.

La agrupación nace a mediados del 2014, desarrollando una fusión de géneros, como el rock, reggae, cumbia, entre otros.

Entre los discos que publicó La Nuestra figuran El canto del lobo (2016) y Festival Reciclarte 2018 (en vivo), además del EP al que titularon 3P! (2020).

TEATRO. En cuanto a artes escénicas, en la fecha se presenta la obra Madrid, que consta de relatos relacionados con el amor, la soledad, la esperanza y la resiliencia, en un trabajo que conjuga el lenguaje corporal con el trabajo de texto, dando vida a este relato de 60 minutos de duración.

“El cuerpo me atraviesa como una lanza en busca de mi verdad, convierte mi fuerza en pequeños centros de lucha, el sudor me humaniza y me cura las heridas. Los latidos me ayudan a encontrar los caminos. La esperanza me impulsa para arriba y me levanta, a pesar de todos mis dolores. Siempre es posible encontrar un nuevo día”, dice parte del guión.

La dirección de esta propuesta está a cargo de Sergio Núñez y Nataly Valenzuela. Cuenta con la actuación de Roberto Cardozo. Del vestuario se encargaron Jork Aveiro e Ismenia Rodríguez.