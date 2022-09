Ferreiro rechaza que falte diálogo en la Concertación

El titular del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), Guillermo Ferreiro, manifestó a la Monumental 1080 AM, respecto a la salida de grupos del Frente Guasu por supuesta falta de diálogo, que siempre existió buena voluntad para conversar y que el senador Jorge Querey nunca participó de las reuniones.

“Cuando vos me decís que Efraín no habló con Querey en ocho meses, primero me pregunto si él le llamó y Efraín no le atendió, o evitó hablar con él de alguna manera, eso no lo sé, porque no hablar implica responsabilidad de ambos lados, entonces queda como que Efraín no quería hablar con Querey, y yo no sé, porque no soy Efraín y Efraín no es la Concertación, pero de mi parte te puedo decir que yo le escribía a Fernando Lugo y él me contestaba... El diálogo siempre existió, Jorge Querey nunca participó de las reuniones de los miércoles”, expresó Ferreiro.