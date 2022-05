Ferreiro rechaza a Myriam Cristaldo

Manifestó que la jueza cometió una arbitrariedad en ese entonces porque modificó un plazo procesal mediante una providencia de mero trámite porque le pareció “muy largo”.

Esto después fue denunciado por el abogado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Desde entonces, le pareció que no posee los conocimientos básicos para el cargo. En este sentido, dijo que la magistrada no reúne las condiciones para integrar una de las ternas de candidatos a ministros del TSJE y acotó que no se trata de una causa política.

También mencionó que la denuncia que realizó fue cajoneada por casi cinco años y que al final fue desestimada sin argumentos.

“Me dijeron que fue orden del presidente Horacio Cartes, lo que no me consta”, afirmó. Dijo que no le sorprendería que el cartismo pretenda poner a una magistrada dócil a su sector.