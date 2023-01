Ferreiro: "A Efraín le dije que   le van a hacer lo mismo"

Señaló que es un “pecado” ganarle elecciones a los colorados y advirtió al presidenciable Efraín Alegre que si gana a él podrían hacerle lo mismo.

En el programa Políticamente Yncorrecto, emitido por Telefuturo, Ferreiro dijo que su caso debe servir de ejemplo de cómo la Justicia sirve para aprietes.

“Hace días nomás, por redes, le dije a Efraín que si gana le van a hacer lo mismo. Por qué si no, está toda la estructura, está todo el sistema, y si no es esta será otro fiscal, si no son estos jueces de garantías serán otros y si no son estos políticos que van a hacer nomás luego porque van a seguir (...) Está todo armado para que esto siga, a no ser que se golpee la mesa ahora usando mi caso”, sostuvo.

Reiteró que su situación debe usarse como ejemplo de cómo opera el poder político con tentáculos en la Justicia.

“Embajadas me piden un resumen mío de lo que pasó, un informe. Porque miran todo esto y dicen que para qué ya se hacen elecciones en Paraguay. Se lo quisieron hacer a Miguel Prieto en Ciudad del Este (mecanismo político para sacarlo), se lo quisieron hacer a Luis Yd (intendente de Encarnación). Se lo hicieron a Lugo, de alguna u otra forma con sus diferencias, y a mí. Está el esquema intacto, y si no pasa nada ahora obviamente volverán con más fuerza. Y no importan si cambias los actores, el esquema está, el mecanismo ya está”, advirtió.

Consultado de si volvería a meterse en política luego de lo sucedido, sostuvo que ahora apoya a su abogado, Guillermo Ferreiro, para diputado por Asunción.

“Es una cuestión generacional también. Tengo 63 años; casi 10 años le dediqué a la política e hice todo el camino y no quiero que este episodio quede como la justificación de los problemas que tuve como administrador en Asunción. Los tuve y cometí errores, los reconozco. Pero no quiero salir con esto y mostrar el pecho. No llenamos las expectativas, pero no por eso le vas a enviar a un tipo a Tacumbú 7 años como proponían. El objetivo era liquidarme política, civil y también físicamente. Entre las amenazas que me llegaban, una de ellas era ‘tus hijos van a pasar su infancia visitando Tacumbú’; eso lo dijo un señor que no quiero ni nombrarle; le llamó a mi señora”, refirió.

Dijo que sus adversarios políticos querían para él una “muerte lenta”. “...Hubo una conspiración tan brutal, virulenta”, señaló.

Mismo sistema. Finalizó diciendo que no se arrepiente de haberse involucrado en política y que su “pecado original” había sido ganarle la elección a la ANR. Remarcó que ya se operó en cierta medida del mismo modo contra los intendentes Prieto y Yd y el ex presidente Fernando Lugo en 2012.

El objetivo era claro (de los conspiradores) y era liquidarme tanto política, civil y también, si se quiere, físicamente. Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción.

Van a denunciar al fiscal Cano ante el JEM

El abogado Guillermo Ferreiro adelantó que denunciará hoy, a las 09:00, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a la fiscala Stella Mary Cano. El abogado del ex intendente de Asunción sostuvo en Twitter que varias otras víctimas de la fiscala quieren hacer lo mismo. No obstante, su cliente, el ex intendente capitalino, dijo que no tiene “el chip de la venganza ni de la vendetta”, aunque reconoció que lo sucedido ocasionaría un nuevo resultado judicial.