Ferreira sigue como consejero en Itaipú

Aunque anoche el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, manifestó que Ferreira no renunció como consejero de Itaipú, donde está precisamente como representante de la estatal de electricidad. Por ahora sigue en la binacional. Villamayor manifestó que no entiende que Ferreira haya dimitido de la ANDE por un desacuerdo, pero que no lo haga de la binacional.

Respecto al documento de su salida de la ANDE, se pudo conocer a través de un posteo en la red de Facebook de su esposa, Vanessa Cubas Díaz.

En su escrito dirigido al presidente Mario Abdo Benítez, Ferreira manifiesta estar agradecido de haber trabajado en su gobierno y “así poder servir a mi país”. Seguidamente, apunta: “Le presento mi renuncia al cargo de presidente de la ANDE”.

La nota confirma que fue una renuncia y no hubo destitución por parte de Abdo Benítez, aunque ya se daba como un hecho la salida de Ferreira, luego de que cobrara estado público su postura de oposición al acuerdo firmado a nivel de cancilleres con el Brasil sobre la compra de energía de Itaipú.

En el posteo a través de la citada red social, su esposa dice que compartía con familiares, amigos y conocidos el documento y el mensaje que le envió su marido después de haberlo presentado.