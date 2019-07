Ferreira deja la ANDE por no firmar acuerdo que perjudicaría a Paraguay

Alcides Francisco Jiménez, ex ministro de Hacienda, es el nuevo mandamás de la ANDE, tras la sorpresiva salida de Pedro Ferreira Estigarribia. Mario Abdo Benítez, presidente de la República, confirmó el reemplazo en Twitter y dispuso el cambio por decreto.

Extraoficialmente se mencionó que el jefe de Estado le pidió a Ferreira que dé un paso al costado, debido a que surgió una fuerte disputa con las autoridades de Itaipú y de Eletrobras, en las últimas reuniones.

Resulta que la ANDE y Eletrobras mantenían un impasse desde principios de año, ya que no llegaban a un acuerdo para contratar la potencia de Itaipú. Los brasileños cuestionaron a Paraguay sus niveles de contratación, dado que la ANDE terminaba pagando menos por la energía, al comprar más energía adicional a la garantizada (excedentes), que resultaba más barata. Por su parte, Eletrobras abonaba más debido a que contrataba una mayor cantidad de energía garantizada (la más cara). Desde ese momento, Eletrobras exigió a la ANDE elevar sus niveles de energía garantizada, ya que el país vecino deseaba pagar menos.

Tras idas y venidas, las partes primero se habían dado tres meses de tregua, para mantener los niveles actuales, y en ese ínterin buscar un arreglo. Posteriormente acordaron dejar las negociaciones en manos de sus cancillerías. En su momento, los brasileños incluso advirtieron con dejar de pagar la cesión de energía si no se llegaba a un acuerdo. Hugo Saguier Caballero, embajador paraguayo en Brasil, aseguró que nuestro país no se iba a dejar presionar.

FIRMARON ACUERDO. Sin embargo, Saguier y Pedro Miguel da Costa e Silva, canciller de Brasil, suscribieron un acuerdo el 24 de mayo pasado, en donde se confirman los nuevos niveles de contratación de potencia hasta el 2022. Anoche salieron a luz copias del acta del acuerdo bilateral.

Una fuente fiable de la ANDE explicó que efectivamente el motivo del cambio de Ferreira fue su rechazo al acuerdo. Como no se llegaba a un acuerdo, los brasileños elevaron sus quejas hasta el presidente Abdo Benítez.

Las autoridades de la ANDE nunca fueron convocadas por Cancillería, y los diplomáticos paraguayos solo se reunieron con autoridades de Itaipú y representantes de Eletrobras, según la fuente. Además, se enteraron del acuerdo un mes después de haberse firmado.

Añadió que con el acuerdo el perjuicio para Paraguay será enorme, porque la contratación de potencia se terminará encareciendo en 70% hasta el 2022. Para mantener sus gastos, ANDE tendrá que hacer un nuevo reajuste en sus tarifas. Es decir, subirá el precio de la energía para los usuarios.

La fuente lamentó que Marito haya tomado esta determinación, puesto que Ferreira y su gerente técnico, Fabián Cáceres, siempre mostraron firmeza para no modificar los niveles de contratación de la ANDE y no perjudicar a los clientes. Ferreira ni Cáceres no respondieron las consultas.

La Cancillería hará aclaración

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) convoca hoy, a las 8.00, a una conferencia de prensa para aclarar la situación. Estarán presentes el embajador Hugo Saguier Caballero y Alcides Jiménez, nuevo presidente de la ANDE. En el último par de meses, ÚH había consultado frecuentemente a Saguier Caballero sobre el estado de las negociaciones con Brasil por el impasse entre ANDE y Eletrobras. No obstante, el diario no recibió respuestas al respecto.

La fuente consultada señaló que Jiménez terminaría firmando el acuerdo para compra de potencia, porque fue el que asesoró en su redacción. El ahora presidente de la ANDE fue director de Yacyretá y estaba como delegado local en la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná (Comip).