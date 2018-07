En ese sentido, el legislador expresó a la emisora 1020 AM que está pensando plantear que a Lugo no le tomen el juramento. “Ojalá se animen mis colegas, hay que darle una lección a estos bárbaros”, remarcó.

El actual presidente del Congreso, el colorado Silvio "Beto" Ovelar sostuvo también, en la misma emisora radial, que el procedimiento tenía que ser igual al de la Cámara de Diputados y que está en duda si Lugo juró o no.

Por su parte, el ex senador colorado Eduardo Petta argumentó que no está previsto en el reglamento interno que Lugo tenga que jurar primero o después, como sí pasó en la Cámara Baja. Señaló que tampoco está establecido que no se pueda realizar el juramento de forma conjunta.

El parlamentario lamentó que hayan pasado dos años desde que presentaron un nuevo reglamento para la Cámara Alta, sin que el mismo fuese tratado por sus colegas. Indicó que en este nuevo periodo deberían tratar el tema y establecer los procedimientos.

El malestar de los colorados con Fernando Lugo se debe principalmente a que el ex titular del Congreso decidió convocar –por medio de una resolución– a la senadora Mirta Gusinky para que jure en reemplazo del ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos.

Lugo basó su resolución en el artículo 10 del Reglamento Interno, como también en el artículo 189 de la Carta Magna, que establece que todos los ex presidentes de la República serán senadores vitalicios al culminar su mandato.

Los senadores colorados planean anular la resolución de Lugo y lograr que el ex primer mandatario Duarte Frutos ocupe una banca en la Cámara Alta. Esto, a su vez, sentará un precedente y allanará el camino para que el actual presidente de la República, Horacio Cartes, pueda asumir funciones en el Senado después del 15 de agosto.

“Te imaginas que el bestia de Lugo hace leer la Resolución del Tribunal Superior de la Justicia Electoral (TSJE), por la cual se proclama a los 45 senadores electos, entre los que estaba Nicanor Duarte Frutos. A reglón seguido, lee una resolución por la cual le convoca a Gusinky”, cuestionó Galaverna.

El político afirmó que a Gusinky "no se le va a echar" y que simplemente se quedará sin banca porque el propietario la va a ocupar. De tomarse dicha decisión, podría ocurrir lo mismo con Rodolfro Friedmann, quien asumió en vez del actual jefe de Estado.

Galaverna explicó que aún no se ha fijado una sesión extraordinaria para tratar el tema porque no cuentan con los números.