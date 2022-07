Fernández niega diferencias en lo sustancial con Cristina

“Hay un momento en que todos nos damos cuenta de que tenemos un común denominador que nos une: yo puedo tener diferencias con Cristina, pero en lo sustancial no las tengo. Ella representa los mismos intereses que yo. Puedo tener diferencias sobre cómo implementar una medida u otra, pero no en lo sustancial”, aseveró el jefe de Estado en declaraciones al canal de noticias C5N. Durante la entrevista, el mandatario citó varias cuestiones que comparte con la vicepresidenta, como la discusión en torno a los programas de ayudas sociales, que marcó un punto de fricción entre ambos en el último mes.

“Sus preocupaciones sobre los planes sociales son de todos nosotros. Lo que Argentina necesita es consolidar trabajo, no seguir promoviendo el auxilio social, que es necesario. Me pareció que muchas de esas cosas las puedo compartir, en lo sustancial nunca he tenido una enorme diferencia con Cristina”, subrayó.

“La lucha ha sido siempre la misma: cuando un gobierno popular puja con los intereses económicos de adentro y de afuera, para defender la distribución de la riqueza y la alegría del pueblo, se desatan todas las fuerzas políticas, mediáticas y empresariales para torcernos el brazo y desunirnos. No lo van a lograr”, manifestó. Las disputas en la coalición oficialista del Frente de Todos comenzaron tras su derrota en las elecciones legislativas de noviembre pasado, pero se recrudecieron todavía más tras la suscripción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar un préstamo de más de 40.000 millones de dólares. EFE