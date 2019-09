Fenómeno Maradona

Entre el Lobo, un busto de Maradona, y la emblemática camiseta número 10 de la selección argentina, Maradona, de 58 años, entró a la cancha y se mostró conmovido hasta las lágrimas por las enormes muestras de cariño que recibió de parte de los fanáticos del Lobo.

El ex estelar, que fue operado hace pocos meses en las rodillas y del hombro, se trasladó en un carrito hasta el centro de la cancha y desde allí les habló a unos 25.000 espectadores que colmaron el estadio de El Bosque.

“Yo no soy ningún mago, solo vengo a trabajar, todos juntos. Quiero que mis jugadores se maten por toda esta gente. Mientras yo esté dirigiendo, este grupo va a ser un ejemplo, acá, el que no se entrena o el que no corre, no juega y no voy a faltar a ningún entrenamiento”, dijo Maradona, que tendrá a disposición a los paraguayos Pablo Velázquez y Víctor Ayala.