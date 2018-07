Federer no jugará en Toronto

El suizo no volverá a competir hasta Cincinnati, dos semanas antes del US Open, por lo que el español Rafael Nadal ampliará su ventaja como número 1, cerca de asegurar el liderazgo, incluso después del US Open.

Nadal totaliza 9.310 puntos seguido por Federer (7.080) y el alemán Alexander Zverev (5.665). En damas, el top 3: Simona Halep (RUM, 7.571, Sloane Stephens (EEUU, 6.740) y Sloane Stephens (EEUU, 5463).