Federer abre una chance para el adiós

El tenista suizo Roger Federer, que ayer salió del ránking ATP desde 1997 al perder sus últimos 600 puntos, dejó abierta la posibilidad del retiro, en entrevista otorgada a un periódico holandés.

“Me encanta ganar, pero si ya no sos competitivo, lo mejor es parar. No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas, como cuando mis hijos obtienen una buena calificación en el colegio”, expuso el gran campeón que el 8 de agosto cumplirá 41 años. Remarcó: “El tenis es parte de mi vida, pero no toda mi identidad. Quiero seguir siendo exitoso, poner toda mi energía en los negocios. Sé que una carrera profesional no puede durar para siempre”. Roger que fue homenajeado en Wimbledon había dicho: “Espero poder volver a jugar una vez más aquí”.