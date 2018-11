“La Federación Latinoamericana de Fiscales se ha constituido en Paraguay a darnos su apoyo por lo que estamos padeciendo como órgano investigador, por la amenazas contra agentes que investigan al crimen organizado y la corrupción”, expresó.

La fiscala general del Estado dijo que se siente “orgullosa” de los funcionarios del Ministerio Público. “Han venido aquí y le contamos las vicisitudes y quedaron sorprendidos de cómo, heroicamente, estamos llevando a cabo las investigaciones sin la infraestructura que necesitamos. Muchas veces estamos coaccionados por manifestantes”, expresó.

Embed Agradezco el apoyo institucional y personal brindado por la Federación Latinoamericana de Fiscales en la persona de Marcelo Varona, secretario, y Mario Carreras, miembro directivo. Ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra la delincuencia. pic.twitter.com/8QLOAazN89 — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) 14 de noviembre de 2018

Respecto al veto del Poder Ejecutivo al incremento presupuestario para la institución, que ahora está en manos del Congreso, la fiscala general del Estado aseguró que se sigue con el proceso de diálogo.

“Queremos llegar a un acuerdo porque necesitamos, no es un capricho. No queremos que los compatriotas sufran al cerrar sedes. Hay veces que los funcionarios vienen en caballo o canoa. Exponen sus vidas y nadie sabe eso. Nos privan de la libertad de salir de sus casas. Yo misma no puedo salir porque están ahí enfrente”, aseguró.

Un importante número de funcionarios del Ministerio Público se manifiesta este miércoles frente a la sede central de la Fiscalía en reclamo por mejoras salariales.

La Cámara de Diputados aceptó el veto del poder Ejecutivo al pedido de ampliación presupuestaria de G. 18.000 millones. En la misma sesión, los legisladores aprobaron incrementar en G. 3.000 millones los recursos de esta institución.