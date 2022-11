Farmacéuticas refinanciarán las deudas para evitar corte de medicamentos al IPS

“Venimos trabajando para encontrar una salida para la pesada deuda que acarrea. Hay empresas que hace más de un año que no reciben pagos, pero la provisión de insumos y medicamentos nunca no se ha cortado, porque no queremos agudizar la situación de los pacientes”, señalaron.

Lea más: IPS niega corte de suministro de medicamentos por deuda y urge préstamo

En ese sentido, pidieron que el Gobierno encuentre una salida que garantice la sostenibilidad del IPS, mientras que solicitan que el Congreso apruebe los créditos que están siendo tratados en la Cámara de Senadores para cubrir la pesada deuda del seguro social, que hace meses registra la falta de varios medicamentos e insumos.

Noticia en desarrollo