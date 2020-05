Familias vulnerables del Chaco agradecen a los ganaderos

Durante la cuarentena muchas familias han sufrido las consecuencias de la pandemia, ya que no pueden realizar diversas actividades normalmente. Algunas no pueden retornar a sus labores, ya que pararon por completo. Además existen otras que pasan penurias y requieren de constantes asistencias. En ese sentido, estas encontraron la ayuda solidaria de ganaderos que se organizaron para hacer donaciones de carne y alimentos no perecederos.