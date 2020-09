Familiares de Edelio y Félix retrucan a adherentes del EPP

Liliana lamentó la muerte de dos niñas y cree que fueron obligadas por sus padres. “Deberían haber estado jugando libremente y no estar en un campamento guerrillero. No entendemos ni comprendemos la teoría de sus padres para enviarles a sus hijos en primera línea o acaso ya no tienen una pizca de humanidad. Así como vemos a los adherentes de la organización procurar darles un entierro digno a sus familiares caídos, nosotros también exigimos saber de nuestro padre”, dijo Liliana.

Señaló que tienen esperanzas de tener información de su padre a través de las evidencias requisadas, tales como las computadoras, celulares, entre otros.

Por su parte, Obdulia Florenciano, madre de Edelio, señaló que están en conocimiento de que los familiares de las niñas abatidas están reclamando sus cuerpos y que, paralelamente, también ellos están preguntando dónde está Edelio, dónde está Félix Urbieta. “Como madre pido a Liliana Villalba y Magna Meza, a la abogada, que pida a sus clientes que den información de mi hijo y que piensen en el sufrimiento que pasan los familiares”, señaló.

Indicó que toda una noche no durmieron después del enfrentamiento pensando en que su hijo podría haber sido víctima de la balacera, ya que saben con certeza que fue secuestrado por el EPP. (JR)