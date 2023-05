Familia denuncia balacera en el barrio Republicano de Asunción

Librada Morán, propietaria de la vivienda, relató entre lágrimas a NPY que en la madrugada del viernes escucharon unos fuertes estruendos. Aclararon que no sabían de donde provenían. Lo primero que hizo fue ver a sus pequeños, para luego investigar lo que estaba pasando.

♦ Desconocidos llegaron caminando hasta el lugar y propinaron varios disparos contra la vivienda.



“Voy gateando hasta la pieza de mi hijo para ver si estaban bien y no sé cómo no se despertaron, estaban dormidos, entonces abro la ventana y veo que no hay nadie. Los vecinos salen y miran dónde fue y nadie no sabía por qué prácticamente no veía nada. Verifico las cámaras de seguridad en la hora que tenía en la mano y tampoco había nada”, comentó.

En horas de la mañana, con la incertidumbre aún latente, junto con su esposo, volvieron a ver con más detenimiento las imágenes de circuito cerrado y grande fue su sorpresa y susto cuando comprobaron que fue su vivienda la que rociaron a tiros.

En las imágenes del circuito cerrado se puede ver a dos hombres con capucha llegar a pie hasta la vivienda y sin perder tiempo rociaron el lugar a tiros para luego darse a la fuga. La casa quedó con varios impactos de bala, especialmente en la pared que da a la habitación de los hijos de la dueña de casa.

La mujer indicó que cree que el atentado fue por el hecho de haberse candidatado para presidenta de la Comisión Vecinal Tajy Poty y denunciar irregularidades en el proceso electoral. Aseguró que a las 9:00 del viernes 26 de mayo debía reunirse con todas las autoridades de las coordinaciones de las comisiones vecinales, con miembros del Tribunal Electoral Independiente (Tei) por irregularidades en el proceso electoral y solicitar un nuevo calendario electoral, por lo que piensa que el atentado fue para que asista a dicha reunión.

“A la 1:07 de la madrugada de ese día fue el tiroteo, en realidad fue un amedrentamiento para que yo no asiste a esa audiencia y no se pueda establecer un nuevo calendario electoral. No me voy a callar, si me pasa algo es culpa de la Narcopolítica, hay algo detrás de esta comisión vecinal”, sentenció.

La mujer realizó la denuncia y solicitó resguardo policial a la Comisaria 8° de la zona, pero hasta el momento no tuvo respuestas. Aseguró que nació, creció y formó una familia en el barrio y jamás se le cruzó por la cabeza mudarse hasta ahora.

Los investigadores se encuentran recabando información y esperan dar con los responsables que actuaron a cara cubierta y a pie.