Familia del fallecido comisario Ferrari se reunirá con Mario Abdo

La mamá del comisario comentó en comunicación con radio Monumental 1080 AM que el día del velorio de su hijo solicitaron al presidente Mario Abdo Benítez una reunión y él accedió a recibirlos este lunes a las 11.30 en el Palacio de Gobierno.

La mujer explicó que la reunión con el jefe de Estado será a fin de solicitar una reivindicación para la familia del comisario Ferrari.

“Yo tengo que recibir algo para mi nuera y para mis nietos desamparados, yo necesito ayuda del Gobierno y espero que se me responda”, dijo.

Por otra parte, la madre del jefe policial pidió que no se realice ninguna movilización en nombre de la familia Ferrari.

“Nosotros no estamos de acuerdo y no autorizamos ninguna movilización, mi hijo murió sacrificadamente y no puede ser que no se le honre. No hace falta que me vaya a gritar porque ya no me van a devolver a mi hijo”, señaló.

Pese a la triste situación, la madre del comisario resaltó que su hijo cumplió su misión y entregó su vida a la Patria.

Fue el primo de Félix Ferrari, Luis Caballero Ferrari, quien había anunciado una manifestación para el martes, a las 19.00, frente al Congreso Nacional.

El comisario Félix Ferrari fue asesinado el pasado miércoles cuando estaba al mando de la patrullera de la Comisaría 1ª Metropolitana que fue acribillada por los hombres que lograron liberar al peligroso jefe del Comando Vermelho, Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura.

El uniformado, de 43 años, falleció luego de recibir una herida de arma de fuego que ingresó por su espalda. Sus conocidos y familiares lo recordaron y despidieron como una persona de buenos principios.