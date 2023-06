Faltan políticas de Estado para frenar violencia urbana

El trágico hecho es lamentablemente parte de nuestra cotidianidad. Como la agresión que sufrió hace poco una enfermera cuando volvía a su hogar en horas de la madrugada, y cuatro delincuentes que circulaban a bordo de dos motos intentaron robarle su motocicleta. Ella se resistió y fue atacada con suma violencia. Explicó que se enfrentó a los maleantes porque hacía apenas un mes le robaron su automóvil, el cual no fue recuperado, y necesita movilizarse, pues hace guardias nocturnas.

Los vecinos de Villa Elisa expresaron su preocupación después del trágico suceso que acabó con la vida del joven trabajador y denunciaron que todos los días se registran hechos de robo en su comunidad. “Es muy triste porque no hay seguridad en nuestro país. En cualquier momento les matan a nuestros hijos e hijas que tienen que salir a trabajar. Es muy difícil vivir así”, lamentó una vecina.

Respecto de esta situación y que no se trata de un suceso aislado, el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, explicó en entrevista con Radio Monumental, que la violencia urbana está relacionada con el consumo de drogas. Detalló que 9 de cada 10 hechos son cometidos por menores de 25 años, consumidores de estupefacientes, y agregó que se estima que en Asunción hay 24.000 jóvenes consumidores de drogas y 70.000 en Central, casi el 90% corresponde a dicha franja etaria. “Un 64% son jóvenes de 18 a 25 años y un 23% de 18 años y menos, incluso niños, que sumando son prácticamente el 90%. Significa que 9 de 10 hechos de violencia son cometidos por jóvenes menores de 25 años”, agregó.

Según el comandante Fleitas, entre el 70 y 75% de jóvenes que están violentando en las calles, lo hacen porque no tienen para comprar su dosis, por lo que anunció la conformación de una mesa de trabajo con otras instituciones.

Basándonos en la conocida frase: “Si quieres retrasar o distraer la solución de un asunto, crea una comisión”, debemos alertar que este es un problema complejo que no se resolverá ubicando efectivos de la Policía en cada cuadra del país, que además de ser imposible no será la solución, pues es complicado y requiere soluciones estructurales.

En el caso de la enfermera agredida para robarle su moto, sobresale el hecho de que en horas de la madruga no existe el servicio de transporte público, y tampoco durante el día dicho servicio alcanza a todos los barrios de la ciudad de Asunción y su área metropolitana. Este es un asunto que las autoridades deben solucionar, pero nunca lo toman en cuenta, ni siquiera en época electoral.

En cuanto al consumo de drogas, es un hecho comprobable. Como sucede actualmente en Ciudad del Este, en donde tras la pandemia se ha notado el aumento del consumo de crac y alcohol, de acuerdo con los reportes. 200 pacientes ambulatorios son tratados en la Clínica de Desintoxicación Programada. Es hora de plantear políticas desde Salud Pública al respecto.

De los datos proporcionados por el comandante de la Policía sobresale que 9 de cada 10 hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, que son consumidores de estupefacientes. Es hora pues de asumir seriamente que el Estado paraguayo acumula demasiadas deudas con los jóvenes, estos no tienen acceso a una educación de calidad, ni salud pública, como tampoco empleo digno. Esas carencias no la resolverá una política represiva, sino políticas públicas y no meros parches y discursos.