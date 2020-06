Faltan declaraciones juradas de Sandra McLeod

Los montos se mantienen en ambos documentos: depósitos en una cooperativa y en seis bancos, uno de ellos en el Brasil, por aproximadamente G. 570 millones; seis inmuebles, entre terrenos, edificaciones y viviendas por G. 4.581 millones; tres vehículos valuados en más de G. 495 millones y muebles por G. 400 millones, en tanto que no declaró pasivos.

Su remuneración como intendenta ascendía a G. 16 millones, pero sus ingresos anuales, que incluyen cobro de alquileres, eran de G. 684 millones.

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles aún no aparecían los datos desde el 2007, cuando asumió por primera vez la Intendencia, lo que impide hacer una comparación de los montos. En esa época se desempeñaba como concejala de Ciudad del Este, quedó como jefa municipal en reemplazo de su esposo Javier Zacarías Irún, quien dejó el cargo para candidatarse como vicepresidente de Luis Castiglioni, chapa que finalmente fracasó en las internas coloradas.

En las siguientes elecciones municipales, celebradas en el 2010, se lanzó como candidata al mismo cargo y consiguió la victoria, pero esta vez a través del voto popular, tampoco hay declaraciones de bienes tras esta asunción.

En el 2015 apostó a la reelección y fue la primera vez que presentó una declaración jurada, según se puede observar en las publicaciones de la Contraloría General de la República. Aunque ganó en esa campaña, fue destituida a principios del 2019 tras detectarse varias irregularidades durante su administración, entre ellas un supuesto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este por G. 2.100 millones.

El matrimonio está nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de su cuestionado sobreseimiento por lesión de confianza, medida que será apelada por el Ministerio Público.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, explicó que las declaraciones juradas presentadas a partir del 2013 están digitalizadas y ya disponibles en la página de la institución, a diferencia de los documentos correspondientes a años anteriores que se van actualizando gradualmente.

En este sentido, aclaró que en los casos en que no aparezcan declaraciones antiguas, puede significar dos cosas: que aún no se haya digitalizado o que efectivamente no se presentó el documento.