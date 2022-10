Falta de cuórum no permite avanzar en proyecto policial

En este caso no pudo siquiera iniciar el estudio del documento que ya fue aprobado en general el pasado 13 de octubre y su tratamiento en particular debió tratarse ayer.

Antes de la sesión, el senador proyectista Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, ya adelantaba la posibilidad de que el proyecto no se trate porque varias comisiones no dictaminaron. “La Comisión madre que debe tratar estos temas, la de Asuntos Constitucionales, no tuvo cuórum porque tenemos varios senadores con permiso por salud”, sostuvo. Añadió que existe un acuerdo para que se aborde otra vez en comisiones puesto que el texto ya se aprobó en general.

“Trataremos ya textos consensuados en comisiones y en plenario vayamos leyendo artículo por artículo que corresponde e ir más ordenado”, refirió.

Importancia. El proyecto se fundamenta en la modernización y de dotar tanto infraestructura como de plantel capaz a las filas policiales.

Los proyectistas basaron su proyecto en cinco ejes: que es el sistema de ascenso en los grados, el método de asignación de cargos, un régimen disciplinario, una estructura jerárquica organizativa y bienestar policial, que busca que la policía reúna estándares internacionales.

“Algunos dicen que tomamos como proyecto base a la policía de Colombia, otros dicen de Uruguay lo que no es cierto porque ellos tienen un marco constitucional y legal diferente al nuestro”, expresó el legislador.