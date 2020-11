Falleció anoche el conocido abogado Óscar Luis Tuma Julián (75), padre del ex legislador colorado. Su deceso se produjo en su estudio jurídico sobre las calles Iturbe entre Herrera y Azara, Asunción. Óscar Tuma hijo lamentó en redes sociales la partida de su padre: “Hoy a la mañana me despedí como todos los días, pero sin saber que iba a ser el último. Chau, papi”, señaló el ex diputado.