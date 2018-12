Falleció ayer el ex canciller argentino Héctor Timerman

Timerman, de 65 años, estaba postrado desde que se le manifestó la enfermedad. Fue el jefe de la diplomacia entre 2010 y 2015, durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Su actuación pública generó una dura polémica entre quienes defendieron y quienes criticaron el memorándum con Teherán, firmado en 2013. El origen de esta sensible cuestión diplomática y política fue la bomba que estalló el 18 de julio de 1994 en el edificio de siete plantas de la AMIA en Buenos Aires, con saldo de 85 muertos y 300 heridos. En 2006, el gobierno del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) acusó del ataque a ex gobernantes iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Rafsanjani.

La sucesora en el poder, Cristina Fernández, reclamó reiteradas veces ante la Asamblea de Naciones Unidas a Teherán para que permitiese indagar a los sospechosos. Por gestión de Timerman, el Gobierno iraní firmó un acuerdo para que una comisión internacional de juristas llevara adelante la investigación en un país neutral. El Congreso argentino lo aprobó por amplia mayoría, con apoyo de oficialistas y aliados. El Parlamento iraní, en cambio, no lo refrendó. AFP