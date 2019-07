Extranjeros afirman que Brasil se benefició

El economista estadounidense Jeffrey Sachs, viene estudiando la situación de Itaipú desde el Gobierno de Federico Franco y ahora es asesor ad honorem de la administración de Mario Abdo Benítez. En la investigación que elaboró con su equipo de la Universidad de Columbia, aseguró que la deuda de la binacional ya habría sido saldada hace tiempo. Posteriormente, en la disertación que realizó en Asunción, aseveró que Paraguay no hizo un buen negocio en la hidroeléctrica y que mereció haber recibido más. Por ende, enfatizó que el Gobierno paraguayo debe lograr un mejor acuerdo

A criterio del norteamericano, los brasileños no pagaron lo suficiente por la energía confiable y limpia. Apuntó que tiene relaciones amistosas con muchos brasileños y obviamente sus palabras no gustan y no son bien recibidas en el país vecino.

Semanas atrás, Sachs se reunió con Abdo Benítez y remarcó que el país tiene que hacer valer su 50% de la energía de Itaipú, pero mirando sus oportunidades en un contexto regional. Enfatizó que Paraguay necesita es una visión clara sobre cómo usar la energía en el futuro, si será domésticamente, con ventas al Brasil o en un mercado regional.

PIB PERDIDO. Miguel Carter, politólogo y PhD por la Universidad de Columbia, aseguró que Paraguay subsidió a la industria de San Pablo, con la energía cedida de Itaipú, a precios ínfimos.

En su investigación, indicó que nuestro país dejó de percibir, en promedio, USD 75.400 millones desde 1985 hasta el 2018, puesto que no pudo vender su energía a precios de mercado. Por el efecto multiplicador, eso se traduce en un PIB perdido de USD 147.200 millones, apuntó Carter. Para sacar esta cifra, calculó la venta del excedente con cinco precios del mercado energético brasileño.

Con ese dinero, Paraguay pudo haber duplicado el gasto público en salud, educación e infraestructura, lamentó.