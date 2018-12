Extradición por estafa a la Cajubi sigue demorando

Marcelo Barone y Elizabel Vázquez, sindicados como cerebros de la megaestafa a la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), con perjuicio de USD 40 millones, no fueron extraditados a nuestro país pese a que hace un año que se dio trámite al exhorto.

La Justicia inglesa suspendió la extradición, alegando que se debía estudiar un pedido por parte de la defensa sobre asilo o refugio político para los acusados, según explicó el fiscal Aldo Cantero.

La pareja se encuentra privada de libertad en Londres, Inglaterra, desde el 2015, luego de permanecer prófugos durante 3 años.

confirmación. El 18 de setiembre, la Justicia de Gran Bretaña confirmó al pedido de extradición para que el matrimonio afronte juicio oral. Los mismos fueron sindicados como supuestos dueños de las empresas fantasmas en donde las autoridades de Cajubi invertían los fondos de la institución. Según la investigación fiscal los acusados llevaban una vida de lujos en Inglaterra.

Dicha resolución había sido apelada; luego Wyn Williams, juez de la Corte Superior, el 25 de octubre pasado rechazó la solicitud de los apelantes para obtener permiso para apelar ante el Tribunal Supremo. Posteriormente, se decidió que el 18 de noviembre debían ser trasladados a nuestro país.

En diciembre del año pasado el fiscal explicó que tenían todo preparado para el traslado con agentes de la Interpol, pero recibieron un comunicado de que la extradición quedaba pospuesta.

Los fiscales británicos argumentaron una demora por problemas del ámbito migratorio. Las autoridades paraguayas que acudieron a Londres, Reino Unido, fueron comunicadas de la postergación.

Los antecedentes dicen que, a través de inversiones en el exterior de la Cajubi, se generó un perjuicio de USD 72 millones pero sólo se juzga por 42 millones de dólares, por causas que prescribieron.

Condenados Doce ex consejeros de la Cajubi fueron condenados el 18 de diciembre de 2015. Los ex presidentes Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra recibieron la pena de 14 años de cárcel. Los ex consejeros Walter Delgado Añazco, Félix Villamayor Gabaglio y César Bejarano 12 años de cárcel. Ricardo Pereira Poletti recibió 10 años.