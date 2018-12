Leé más: Supuesto jefe narco brasileño alega que vende relojes en el país

Al momento de la detención, el hombre tenía en su poder USD 118.000, 3.000 reales, 86 relojes de alta gama, 10 teléfonos de la marca iPhone, entre otros objetos de valor.

Embed Carlos Eduardo Sales Cardoso alias "CAPILÉ", jefe narco del Tercer Comando Puro del Brasil fue trasladado vía aérea a la frontera para su expulsión y entrega a autoridades brasileñas. Firmes contra el crimen organizado @arnaldogiuzzio pic.twitter.com/T9jEcBgqJj — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) 15 de diciembre de 2018

Las autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas realizaron la detención de Capilé y otras cinco personas, familiares del supuesto capo narco, quienes también fueron expulsados del país en horas de la tarde.

Le puede interesar: Detienen a supuesto jefe narco brasileño en Asunción

Para el fiscal, no se descarta que el hombre se dedique a la venta de relojes como afirmó, no obstante, sostiene que mantenía un estilo de vida elevado y residía en una vivienda lujosa, lo que no condice con su actividad comercial.

El hombre manifestó que lleva viviendo en Paraguay tres años y negó pertenecer al Tercer Comando Puro, que es una facción criminal del vecino país, como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, consideradas como las más peligrosas de Brasil.

Recientemente el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ordenó la expulsión de Marcelo Piloto Pinheiro, quien mató a la joven Lidia Meza Burgos (18), en el interior de la celda de la Agrupación Especializada, con el fin de frenar su extradición, que estaba siendo analizada en el ámbito judicial.