Explosión de ritmos en Asunciónico

La primera jornada del Festival Asunciónico ofreció anoche un extensa sesión de música en vivo, con destacados artistas, entre ellos la banda británica de pop rock The 1975, capitaneada por su vocalista líder Matthew Healy, y el cantante uruguayo Jorge Drexler con su folk-rock alternativo. Al cierre de esta edición aún debían subir al escenario la popular banda inglesa de rock, Arctic Monkeys y el grupo argentino, Damas Gratis.

El maratónico encuentro de más de ocho horas de música convocó a unas 20.000 personas en el Espacio Idesa (Madame Lynch y Autopista), donde los presentes pudieron disfrutar de diversos atractivos, además de los musicales.

Las agrupaciones paraguayas e internacionales desfilaron en modo alternado en los tres escenarios dispuestos en gran predio destinado para el Asunciónico.

APERTURA. La música comenzó a sonar de la mano de los nacionales desde las 16.00, con las actuaciones de los grupos de pop y rock nacional.

En los escenarios fueron alternando Nine Bits, La Siega Roots, Antenna, Missmaella y The Crayolas, y aunque durante sus presentaciones aún no había una gran concurrencia, el público se comportó con calidez y reconoció con aplausos cada performance de los nacionales.

Con la llegada del ocaso, el público fue aumentando y la fiesta cobró un matiz diferente, con un clima muy agradable que favoreció una presencia masiva del público.

Los tres escenarios, donde los presentes se iban acercando, según su preferencia musical, se erigieron en el epicentro del encuentro, por donde desfilaron también las bandas paraguayas como Los Tempranos, Partes Iguales y LaNuestra, esta de muy buena aceptación.

La presencia de la música electrónica no podía faltar al encuentro con lo último del EDM (Electronic Dance Music). En la consolda destacaron el dueto canadiense de djs Loud Luxury y el dj estadounidense Zhu, que marcaron sus ritmos durante varias horas.

ESPERADOS. El indie rock británico marcó presencia con la ansiada actuación de The 1975, cuyo vocalista líder Matthew Healy entonó sus clásicos y los temas de su último álbum A brief inquiry into online relationships, celebrados por el público paraguayo.

El vocalista Jorge Drexler pisó la escena rodeado de sus músicos, con quienes no tocaba desde seis meses atrás, e instaló una propuesta muy aplaudida, que incluyó la canción Milonga paraguaya, dedicada a Agustín Barrios, Mangoré.

En otro escenario paralelo también hizo su incursión el cantante brasileño Armadinho, que recorrió temas de su discografía con temas del género de reggae y pop.

Al cierre de esta edición la audiencia convocada al Asunciónico esperaba la presencia de los británicos de Arctic Monkeys, liderada por el guitarrista y vocalista Alex Turner. Como último número de la noche se aguardaba a la banda argentina de cumbia liderada por Pablo Lescano, Damas Gratis.

ATRACTIVOS y más. El predio de Idesa preparó diversas tiendas de esparcimiento, algunas con venta de souvenirs, otras dedicadas a los juegos, así como una tienda hippie, que tuvieron gran concurrencia al igual que los diversos puestos de comida.

La próxima fecha del Asunciónico se realiza este martes.