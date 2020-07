Explosión de contagios puede darse tras Día de la Amistad

Celebraciones en tiempos de pandemia. Desde el Ministerio de Salud Pública recomiendan recurrir a plataformas tecnológicas como modo de festejo por el Día de la Amistad. Especialista advirtió que de no moderar los encuentros y aglomeraciones por esta fecha, puede haber una explosión de contagios.

“Debido a la pandemia por Covid-19 y ante el elevado riesgo de propagación del virus observado sobre todo en reuniones sociales, el Ministerio de Salud sugiere, en el marco del Día de la Amistad, limitar los encuentros estrechos con amigos, sobre todo de aquellos que se hallen fuera del núcleo familiar y laboral”, señala el comunicado. La cartera sanitaria sostiene que no es momento de festejar como antes, por lo que la recomendación en este Día del Amigo es el saludo a través de las pantallas, a fin de evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de transmisibilidad del virus pandémico. Limitar la ingesta de bebidas alcohólicas y moderar el consumo de alimentos es un punto que recomienda el ministerio para estos tiempos. Como opciones, para un emotivo festejo, sugiere que sea a través de llamadas o regalo sorpresa vía delivery. RIESGOS Todos somos potencialmente Covid-19, ya está en la comunidad, y la mayor parte de los casos son asintomáticos, recordó el doctor Robert Núñez, director de la Décimo Octava Región Sanitaria. “Esperemos que esta fecha festiva que se aproxima no sea un comienzo de explosión de más casos comunitarios. No hay que satanizarle al Covid, pero siempre tenerle mucho respeto. En estos tiempos la mayor muestra de amor para un amigo es la distancia”, indicó el doctor. Remarcó la importancia de recurrir a las diferentes aplicaciones para festejos virtuales como nueva forma de festejo. Sobre todo para evitar aglomeración y compartir utensilios. “Cuando uno canta o habla fuerte hay una mayor expulsión de salivas y puede traspasar el tapabocas. Por eso estar en el espacio cerrado no es conveniente”, afirmó. MEDIDAS El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, había indicado que no se descartan ciertas medidas ante la llegada de la fecha festiva. “Cada vez que se aproxima algún tipo de fiesta o algún tipo de fecha en particular siempre hacemos una campaña comunicacional un poco más agresiva, y no descartamos ciertamente ninguna medida”. El director general de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, señaló, en contacto con radio Monumental, que se trata de un proceso que llevará tiempo. Dijo que debe ser costumbre el uso de las mascarillas y el distanciamiento como mínimo por un año. “Está bien esperanzarse con la vacuna, pero no esperemos solo eso”. Indicó que se comprobó que uso masivo de barbijos y lavado de manos reducen los riesgos.



