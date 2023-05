Experto insta a recuperar el diálogo "entre tanto barullo tecnológico"

Volver a recuperar el sentido profundo del diálogo, del encuentro y no hacer frente a la vida solo con aplicaciones o programas tecnológicos, es lo que sugirió el filósofo e investigador José Silvero, ante la escalada de violencia en las instituciones educativas.

"Con tanta tecnología, las certezas hoy vienen de un youtuber, de una persona conocida con muchos 'me gusta' y ya no de los vínculos sanos y cercanos del niño. Entre tanto barullo tecnológico, debemos reencontrarnos como personas, recuperar el sentido de la comunidad", expresó.

El especialista conversó con radio Monumental 1080 AM sobre el asesinato de una directora en una sala de clase de un colegio de Independencia por parte de un estudiante y advirtió que la violencia escolar extrema es un fenómeno internacional contemporáneo.

"Me parece que la idea comunidad es sumamente importante, formamos parte de un grupo primario y eso puede ser la familia, el barrio o amigos. Todos estos grupos siempre deben estar activos, no podemos pensar hacer frente a nuestra historia de vida solo con aplicaciones, no hay manera de sustituir a la humanidad ni al otro", reflexionó.

Al respecto, sostuvo que la violencia juvenil subió de una manera muy significativa y que los jóvenes precisan de una atención inteligente, multidisciplinaria y desde un horizonte más amplio.

El especialista señaló que cuando los niños, niñas o jóvenes quieren llamar la atención, buscarán un tipo de mensaje y la violencia es una forma.

"Hemos amanecido con un amargo sabor con todo lo que aconteció ayer. Hemos constatado que la violencia juvenil subió de manera significativa, el 85% de la estadística se les atribuye a jóvenes de entre 14 años", detalló.

A criterio de Silvero, "se están priorizando mucho las cuestiones electorales" y aconsejó comenzar a revisar "todo lo que se necesita a nivel de educación y comenzar a trabajar".

El caso

El estudiante asesinó de varias puñaladas a la directora de su colegio en el interior de la sala de clases. El adolescente sacó un cuchillo y la hirió de una estocada en el corazón.

El aula quedó ensangrentada y la directora Sofía Concepción Rodríguez de Cristaldo, de 44 años, fue auxiliada por otros docentes, pero ya llegó al hospital sin signos de vida.

La docente estaba impartiendo clases cuando el alumno se levantó y dijo "‘vyropáma la vida, vyropáma el estudio", se acercó a la maestra y le dio una puñalada en el pecho y en otras partes del cuerpo.

La docente fue auxiliada por sus familiares hasta el Hospital Distrital de Independencia, en donde se confirmó su deceso.