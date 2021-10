Experto asegura que desagüe pluvial se debe priorizar en San Lorenzo

El ingeniero Roger Monte Domecq, especialista en Hidrología, mencionó que la primera necesidad que deben tener en cuenta los candidatos municipales es la implementación de un sistema de desagüe pluvial.

“San Lorenzo es el mejor ejemplo a nivel nacional, ya hace como 10 años los intendentes como mejor campaña política hacían asfaltar calles pensando que con eso solucionaban lo problemas e inclusive, en algunos casos, empeoraban la situación. Entonces se requiere hacer las obras de drenaje. La gente dice que cada vez llueve más. No es que llueva más, sino que cada vez se infiltra menos el agua”, aseveró el experto.

Asimismo, mencionó que se necesita aplicar nuevas técnicas de drenaje y de asfaltados, puesto que los asfaltados realizados vuelven a deteriorarse en un corto tiempo.

“Necesitamos aplicar nuevas técnicas de drenaje urbano sostenible que son los pavimentos permeables, un buen empedrado es mucho mejor, por ejemplo, para un barrio cerrado. En un condominio es recomendable hacer un pavimento permeable que permita la infiltración de agua que hacer un asfaltado, pero esos conceptos no están aterrizados en el nivel urbano y son los temas muy importantes para implantar”, refirió.

plan de drenaje. Desde el Municipio aseguran que la mayor parte de los baches se generan a causa de las cañerías obsoletas de la Essap, pero sin embargo, Monte sostiene que la causante de esta situación de nunca acabar es la falta de un sistema de desagüe.

“En primer lugar no son las cañerías las culpables del deterioro, son fundamentalmente la ausencia de sistema de desagüe pluvial, que son obras que se tienen que hacer para evacuar el agua de lluvia, y los raudales, como la cobertura del drenaje pluvial es muy escasa, entonces donde no hay drenaje, es la calle la que se convierte en el vehículo para poder llevar el agua y la calle que no está diseñada para que trabaje como un canal hidráulico. Entonces trabaja y se desgasta el asfalto y, por ende, su vida útil es muy corta. Lo que se requiere es que se avance con un plan maestro del drenaje pluvial, que en los papeles ya fue hecho hace unos años, pero no avanza”.

Destacó que hay múltiples necesidades en muchísimos barrios en donde se requieren hacer esas obras de drenaje que son bastante costosas. “Difícilmente el Municipio solo lo pueda realizar a través del pago de impuestos, solo con fondos de recursos públicos se pueden financiar esas obras que son necesarias”, puntualizó.



cambios que urgen en ciudades