Experto alerta sobre nubarrones ante evaluación de la lucha contra lavado

El abogado Carlos Codas, ex gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay y actual socio de la consultora Ferrere Abogados, advirtió sobre las consecuencias graves que tendría para Paraguay no aprobar en abril próximo el examen de evaluación sobre la efectividad en sus mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).

Para Codas, el análisis respecto al grado de eficacia del sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y, en su caso, las medidas correctivas de rigor deberían ser asumidos como una prioridad nacional urgente por parte de las autoridades.

“En primer lugar, por la dimensión colosal de estos flagelos y por sus perniciosos efectos. En segundo lugar, por la evaluación internacional de estos sistemas preventivos que se realizará en Paraguay el año próximo (por Gafi y Gafilat, este último correspondiente a Latinoamérica), de donde podrían surgir serias consecuencias para nuestro país en caso de que el resultado no fuese auspicioso”, resaltó.

El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se disfraza el producto de una actividad delictiva para ocultar su origen ilícito y los países con esquemas laxos e ineficientes de prevención del lavado de dinero son susceptibles de perder grandes inversiones internacionales legítimas, pues estas condicionan la colocación de sus recursos a que el destinatario de las mismas tenga “pistas de aterrizaje limpias” y reglas de juego claras y efectivas en este ámbito.

LISTA. Codas recordó que fruto de una evaluación similar, en el 2009 el Paraguay fue incluido en la denominada “lista gris” del Gafi, en la cual se incluye a países que tienen un régimen de prevención de lavado de dinero deficitario, pero que cuentan con un plan de acción aprobado por el Gafi para superar dichas vulnerabilidades. Luego de muchos esfuerzos públicos y privados, fue excluido de dicha nómina en el año 2012.

“La evaluación del Gafi del próximo año será aún más exigente que las anteriores. No solo se evaluará el contenido normativo en este ámbito, sino, y sobre todo, se buscará constatar la efectividad del sistema preventivo y punitivo paraguayo”, subrayó el experto.

Sostuvo que no bastará para los evaluadores internacionales invocar una cantidad de reglamentos, leyes o instituciones que existan en la materia; se deberá probar la efectividad de los mismos.

Dijo que si se considera solo la cantidad de reportes de operaciones sospechosas del sector bancario de determinados países de la región (Paraguay, Uruguay, Perú y Argentina), se podría aducir que Paraguay fue el país que, por lejos, obtuvo una mayor cantidad de estas, en relación a la cantidad de cuentas bancarias existentes en sus respectivos países (ver infografía, datos del 2016).

CALIDAD. Sin embargo, esta cantidad no necesariamente equivale a calidad. Muchos reportes podrían ser realizados por un incentivo tácito y legítimo de los sujetos obligados de realizarlos, aun en situaciones no estrictamente necesarias, para mitigar los riesgos legales y reputaciones de no hacerlo, produciendo una dispersión de los esfuerzos investigativos de los órganos públicos.

“Cabe preguntarnos hoy, ¿cuál ha sido el resultado de los análisis de los órganos competentes del Estado con la información recabada de los sujetos obligados (ej. Seprelad, Fiscalía y Poder Judicial)?, ¿cuántas causas fueron abiertas en la justicia como resultado de estas investigaciones?, ¿cuántas condenas fueron impuestas? Esas son preguntas que, sin lugar a dudas, deberán ser respondidas en el ámbito de la evaluación”, cuestionó. Consideró que esta evaluación no debería ser tomada a la ligera y los bancos de plaza que operan con bancos radicados en el exterior para sus operaciones internacionales podrían verse afectados con una mala calificación.

“Si Paraguay ingresase a la lista gris, es probable que no puedan seguir haciéndolo con algunos bancos de las metrópolis financieras mundiales (pues los bancos internacionales buscarían mitigar riesgos de operar con bancos radicados en una zona riesgosa) o, si pudiesen hacerlo, lo harían a un costo transaccional muy elevado (que incluiría una tasa acorde al riesgo)”, resaltó el abogado Codas.

Embed

Priorizar la prevención

El analista Carlos Codas sostuvo que el estudio y la implementación de medidas eficaces en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo deberían ser priorizados. Desde un criterio cualitativo de prevención, entre otras cuestiones y a más de la necesaria coordinación de instituciones públicas, sería necesario que la Seprelad implemente medidas a fin de que los sujetos obligados puedan cumplir sus funciones de manera más eficiente, posibilitando que los mismos accedan a fuentes de información del sector público para contrastar las informaciones proveídas por sus clientes (por ejemplo, a través de un registro público que permita ver quiénes son las personas políticamente relevantes etc.). Subrayó que sería bueno prever para evitar “que el pronóstico de mañana indique que grises nubarrones se aproximan al Paraguay”.