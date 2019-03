Experta insta a vacunarse a tiempo contra la influenza

Con este llamado a la conciencia, la doctora Patricia Cervantes, directora médica para influenza del laboratorio Sanofi-Pasteur, expuso sobre la Actualización de las indicaciones de la vacuna contra la influenza, en el simposio de actualización de vacunas organizado por la Sociedad Paraguaya de Pediatría.

“La mejor manera de prevenir la influenza es la vacunación. Cada año las vacunas se adaptan a los virus que están circulando. Los virus de la influenza tienen la característica de mutar todo el tiempo”, dijo.

La experta habló sobre las fórmulas nuevas de la dosis contra la influenza para el hemisferio Sur. Refirió que este año cambiaron nuevamente tres de los virus que contenía el biológico. Se trata de una tetravalente para despertar la inmunidad contra dos cepas del virus AH1N1 y A/H3N2 y dos cepas del virus B (B/Yamagata y B/Victoria).

Dijo que lo ideal es vacunarse lo más temprano posible, dependiendo de la disponibilidad de la dosis porque cada año tiene una formulación diferente y esto a veces dilata la llegada para las aplicaciones. “Es importante tratar de hacerlo al inicio de la temporada o antes de que los virus circulen, por ejemplo, a finales de abril y mayo. Pero esto no quiere decir que si no me vacuno en esa época ya no me debo vacunar, el periodo de influenza dura cuatro meses”, indicó Cervantes.

Insistió en la importancia de inmunizarse, principalmente a los niños y adultos mayores. El simposio realizó en el Carmelitas Center.