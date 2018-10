Experta alerta sobre los seis mitos para perder peso de manera rápida

El más frecuente es consumir agua con infusión de limón, una bebida popular para bajar de peso difundido por varias celebridades.

“Incorporarlo todas las mañanas ayuda a empezar el día con una mejor hidratación, aportando los nutrientes, pero no existe evidencia científica que demuestre que el jugo de limón en ayunas ayude a eliminar la grasa corporal, por lo que no es un sustituto de la dieta y el ejercicio”.

Embed

Toda infusión se puede consumir porque aporta vitaminas al organismo, dependiendo del tipo de ingrediente. Pero lo primordial siempre para bajar de peso es una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio regular, resalta Sosky. “La práctica del consumo de agua tibia con limón y jengibre puede tener beneficios para la salud. No es un remedio mágico, pero a nadie le viene mal tomar un vaso extra de agua al día”.

A través de una buena ingesta de agua, no solo en ayunas, sino durante todo el día, “provocamos una mayor diuresis pudiendo prevenir enfermedades. Favorece la función renal, evita el aumento de la presión arterial, previene la retención de líquidos y la deshidratación”, expresa la especialista.

MALAS PRÁCTICAS. Otro de los errores frecuentes es creer que los alimentos light adelgazan o que no contienen calorías y que se pueden consumir de manera abundante. Cuidado, no crea que por ser light no engorda. El consumo moderado es el secreto para bajar de peso.

“Son una versión del alimento original, reducida en calorías, o en su aporte de azúcar o grasas. Esto no significa que ayuden a adelgazar y que podemos consumirlos en exceso. Por dar un ejemplo, si elegimos consumir un dulce de leche light y comemos la mitad del frasco, terminamos consumiendo más calorías que las que hubiésemos consumido con una cucharada de uno regular”, explica.

La licenciada Carolina Sosky recomienda consultar con un profesional idóneo para quienes buscan bajar de peso de manera saludable y sostenida en el tiempo. “Elegir remedios o métodos que prometen resultados milagrosos puede poner en riesgo nuestra salud”.