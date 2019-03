La máxima instancia judicial tendrá que decidir si la causa es competencia de Sánchez o del juez Alcides Corbeta, magistrado ante quien se dio inicio el trámite.

Nota relacionada: Jueza analizará si le compete establecer sanciones para Horacio Cartes

El expediente del Horacio Cartes fue comunicado al Juzgado por el senador Rodolfo Friedmann, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Dinero y Delitos Conexos, atribuidos a Dario Messer y sus asociados.

El ex mandatario había sido citado el pasado 18 de marzo para declarar por segunda vez, sobre sus vínculos con el empresario, quien ya se volvió a ausentar como en la primera ocasión, en diciembre del año pasado.

El ex titular del Ejecutivo pidió responder las consultas por escrito, alegando que tiene esa atribución al ser un senador electo, a pesar de que no le hayan dejado jurar.

Nota relacionada: Juzgado recibe antecedentes sobre el desacato de Cartes en caso Messer

A raíz de esa situación, el juez Penal de Garantías Alcides Corbeta señaló, en su momento, que Horacio Cartes, al no presentarse sin una justa causa, es pasible de sanciones previstas en el artículo 5 de la Ley 137/93, que debe ser aplicada por el Poder Judicial, vía Juzgado.

La legislación que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, que instituye las comisiones conjuntas de investigación, cita cuanto sigue:

"Si la persona citada no compareciese o no ofreciese causa justificada de su inasistencia, se hará pasible de pagar una multa de 30 a 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital, o de sufrir un arresto domiciliario de seis a 15 días, sin perjuicio de la facultad de la Comisión de hacerlo comparecer con el auxilio de la fuerza pública".

Socios comerciales y hermanos del alma

Los miembros de la Comisión Bicameral convocaron a Cartes para que explique cuál es su relación con Messer, empresario brasileño a quien el ex primer mandatario calificó como "hermano del alma" en su momento.

Darío Messer fue fundador de Cambios Amambay SRL, en Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay. Tras dos años de estar al frente de esta empresa, la vendió a Ramón Cartes, padre del ex mandatario, que la convirtió luego en banco, en la década de 1990.

Leer más: Caso Messer: No prospera pedido de revisar sanción a Cartes

Messer es sindicado como uno de los cerebros de un esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en la década de 1980 en el Brasil y que operó en Paraguay.

Asimismo, fue imputado en mayo de este año por la Justicia paraguaya, por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Él aún se encuentra prófugo.