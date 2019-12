“Existe descreimiento hacia los políticos”

Señaló, sin embargo, que así como también se le presentó a los outsider como la solución, solamente se trata de algunos casos puntuales.

Por otro lado, el legislador dijo que no quería entrar a tallar si el presidente hizo o no méritos para que sea abucheado, y sostuvo que de una medición del uno al 10, le daría un 5.

“El problema del presidente es su gabinete, no lo cambió en el momento del juicio político, debería de haber cambiado, hay muchas personas y ministros que no tienen que estar donde están. Y la culpa lo tiene el presidente no el ministro, entonces vamos a estar midiendo la gestión de ellos, atendiendo algunos números”, puntualizó Núñez.