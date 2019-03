Exigía medicamentos frente a Senadis y murió de infarto

Se trata de Guido Aponte Jara, de 53 años, quien acompañó a un grupo de usuarios de la Senadis que denunciaban la falta de insumos, medicamentos y de profesionales de la salud, así como las precariedades en el servicio que presta la secretaría.

En un momento de la protesta, Aponte se desvaneció y según la denuncia, en la secretaría no se encontraba ningún médico y ninguna ambulancia para socorrerlo. Falleció a causa de un infarto agudo de miocardio, informaron.

Una de las manifestantes explicó que la asistencia al hombre tardó más de 40 minutos a una hora y que finalmente fueron asistidos por bomberos voluntarios.

Aponte era un conocido usuario de los servicios de Senadis que siempre reclamaba mejoras en la asistencia en nombre de las demás personas con discapacidad.

Esta vez, el hombre reclamaba la supuesta falta de insumos que arrastra la institución desde hace seis meses.

El ministro de la Senadis, César Martínez, dijo estar consternado con el fallecimiento de Aponte, se solidarizó con su familia y el grupo de personas con discapacidad.

Aclaró que la institución es un centro de rehabilitación y no un hospital, por lo que no cuenta con los elementos para brindar atención médica de alta complejidad, pero no obstante el personal de blanco que se encontraba en la institución atendió a Guido.

Asistencia. Martínez negó que se haya tardado 40 minutos para asistir a Aponte como se denunció, por el contrario, se realizó todo el esfuerzo para salvar su vida.

Los funcionarios de blanco que estaban en el lugar le asistieron y se solicitó de urgencia una ambulancia. “Fueron de 5 a 10 minutos máximo", dijo en conferencia de prensa.

Señaló que la provisión de fármacos se hace periódicamente y si se registran demoras es por una cuestión administrativa. Si no hay se le paga al usuario en farmacia externa.

Recordó que las personas con discapacidad con alguna patología base deben ser atendidas en cualquier centro asistencial público.

Destacó que los servicios de transporte se encuentran funcionando y los usuarios que reciben servicios de rehabilitación en la institución son trasladados desde sus casas a la Senadis teniendo en cuenta los casos prioritarios, ya que la demanda es muy alta para este y todos los servicios de la institución.