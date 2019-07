Exigen rubros y equipamientos en colegio técnico de Caaguazú

Este viernes, realizaron un paro de dos horas durante la mañana, en el patio del centro educativo, y harán lo mismo a la tarde.

El director del colegio técnico, Héctor Alcides Edwar Castillo, en contacto con Última Hora, mencionó que buscan una solución inmediata por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de lo contrario, endurecerán las medidas de fuerza.

“La medida se tomó con relación a un pedido que veníamos haciendo. Tenemos varios reclamos que afectan a los alumnos, como la falta de docente. No hay uno en Lengua y Literatura Castellana, y ya hemos recurrido al Viceministerio, pero no se pudo solucionar porque los concursos ya terminaron”, señaló.

Explicó que hace tres años el colegio cuenta con un rubro docente vacante, que no fue incluido en el concurso de las vacaciones de invierno, pese a los pedidos realizados; y que desde hace 40 años cuentan con los mismos equipos para las prácticas de los alumnos.

Además, refirió que hay cuatro rubros administrativos que no se volvieron a cubrir y no se sabe dónde están.

Indicó que desde el lunes comenzaron con las movilizaciones y hasta el 30 de julio aguardarán respuestas. Esto se decidió en consecuencia a lo que el centro de estudiantes y docentes evaluó con respecto a los resultados de los pedidos dirigidos al MEC.

Edwar Castillo detalló los reclamos, que son la falta de 18 horas de una cátedra que no tiene docente, la no publicación del rubro faltante, la no distribución de cupos hasta 30 alumnos, la dilación excesiva de compra de computadoras solicitadas hace casi dos años, el desprecio manifiesto del MEC hacia los nueve colegios técnicos del país y, específicamente, al de Caaguazú, por los pedidos de nuevos equipamientos.

“Esta medida se levanta solo por dos razones. Uno, porque se tiene que dar solución a los puntos que exponemos, y dos, con la presencia del ministro (Eduardo Petta) firmando un acuerdo que nos convenza a nosotros”, enfatizó el director.

Remarcó que cuentan con el apoyo del Equipo de Gestión de Instituciones Educativas (EGIE) y de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) de Caaguazú.

“La comunidad educativa está unida, que esto no es una decisión personal del director. Yo no quería llegar a esto, pero es la voluntad de la comunidad educativa, y es lo que teníamos que haber hecho hace dos años”, agregó.

Si no reciben respuestas concretas del Ministerio de Educación para el 30 de julio, el 1 de agosto harán una movilización general, por tiempo indefinido.

Los alumnos de colegios técnicos del país se forman con equipos obsoletos y materiales desfasados. Existe un plan "dormido" en el MEC para renovar los equipamientos de esas instituciones.

No obstante, el la cartera de educación hará una licitación en agosto para dotar de laboratorios móviles a bachilleratos técnicos en Informática y Diseño.