Exigen al Gobierno que no regale la energía de Itaipú al Brasil

Paraguay mantiene la postura de una tarifa de 22,60 USD kW/mes; mientras que Brasil busca reducir los números a 18,95 USD kW/mes, por lo que hasta ahora no se cuenta con una base presupuestaria aprobaba.

De los siete componentes que integran las bases presupuestarias de la entidad, hasta el momento hay consenso en seis, quedando pendiente el correspondiente a los Gastos de Explotación, punto fundamental para la tarifa. “El insumo de las bases presupuestarias de los Gastos de Explotación es un componente clave dentro de la estructura del Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú, punto en disenso para el cálculo de la Tarifa 2022”, había explicado la entidad.

Protestas. Por otro lado, Canese también señaló que tienen previstas movilizaciones a favor de la soberanía hidroeléctrica, una de las cuales será el 26 de abril. Sobre el evento de hoy, añadió que entregarán una carta. “Abdo Benítez se niega a ejercer la soberanía o (Jair) Bolsonaro (presidente de Brasil) le prohíbe, no sé cuál es la verdad. El hecho es que el Paraguay no ejerce su soberanía, porque si ejerciéramos la soberanía, si la ANDE estuviera licitando energía en la subestación margen derecha de Itaipú, que se habilitó como un punto de exportación, no habría ningún problema en bajar o subir la tarifa, porque estaríamos recibiendo el mismo precio de mercado que reciben Uruguay o Argentina, cuatro veces más en relación al precio al cual exportamos”, declaró.

Reiteró que si Paraguay no ejerce su soberanía de ninguna manera hay que bajar el “irrisorio precio al cual ya se le vende al Brasil”, país donde en efecto ya se aplica una tarifa provisoria a la baja en un valor de 12%, de acuerdo a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), organismo regulador eléctrico brasileño.