Exigen acciones correctivas concretas

“Se habla mucho de lo que pasa con el caso Darío Messer, pero no se informan las acciones correctivas a ser implementadas para que este tipo de sucesos no se repita”, reclamó el ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y actual titular del banco Regional, Raúl Vera Bogado, al ser consultado por ÚH sobre los efectos de las últimas noticias sobre presuntos delitos de lavado de dinero de parte del amigo del ex presidente Horacio Cartes.