"Nos dirigimos a usted con el fin de apelar a su vocación patriótica y constante defensa a quienes hemos defendido la República en momentos claves y de imperiosa necesidad", señala la misiva.

Los excombatientes de la Guerra del Chaco exigieron el mismo respeto por parte de la sociedad en general y expresaron su repudio a los recientes atropellos a monumentos públicos.

Se refirieron a los actos vandálicos que se cometieron contra el Panteón Nacional de los Héroes el sábado último como protesta por la muerte de dos niñas de 11 años, que se produjo en el enfrentamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el Norte del país.

Con respecto al pago del canon, reclamaron el incumplimiento del inciso a del artículo 32 de la Ley 431/73 por parte de la empresa TDP SA, de Tu Quiniela Teete.

Dicha normativa contempla que está destinado al rubro de pensiones para los veteranos, mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco un impuesto del 10% sobre los beneficios provenientes de la Polla Paraguaya de Football, Lotería Paraguaya de Beneficencia, la Quiniela y otros juegos de azar similar que estén autorizados.

Unión de veteranos del Chaco.jpeg Foto: Gentileza.

"Nos sentimos sumamente consternados al enterarnos a través de investigaciones periodísticas que la firma TDP se niega a rendir cuentas sobre el pago de nuestro derecho y que el ente regulador, Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar) admite públicamente no realizar la verificación mensual del cumplimiento", reclamaron.

Los veteranos de la Guerra del Chaco señalaron, además, que la empresa en cuestión durante la explotación de la quiniela "nunca envió informes" a la Conajzar y que más de 8.000 familias dependen de estos ingresos.

"En un momento de pandemia (de Covid-19), como en el que estamos viviendo, hay alguien que se queda con nuestros fondos, luego de haber defendido la patria", apuntó el gremio.

Pidieron a las autoridades pertinentes indagar sobre qué ocurrió con el dinero en los últimos cincos años que se les debía destinar como exige la ley. "Y si se constata incumplimiento, que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables", finalizó la carta dirigida al jefe de Estado.

Varias oenegés también se pronunciaron en contra de TDP SA, por no cumplir el artículo 19 de la Ley 1016/97, que establece que los premios no entregados por no presentarse el ganador a los 60 días del sorteo serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas.

Asimismo, los quinieleros denunciaron que soportan malas condiciones laborales con la empresa. Por ello, el miércoles resolvieron pedir al Senado que se apruebe un proyecto que les permita recuperar el 25% de ganancia, ya que en la pandemia se redujo un 5% del porcentaje.