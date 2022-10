Excluyen de padrón a siete coloradas

La jueza de Primera Instancia en lo Electoral de la Capital del Segundo Turno María del Carmen Novais de Gavilán hizo lugar a la acción constitucional de hábeas data presentada por siete candidatas coloradas mujeres del movimiento Honor Colorado, ordenando la exclusión y supresión de sus datos personales en el padrón electoral de la Concertación por un Nuevo Paraguay, que será notificado el día de hoy.

Las coloradas cartistas que pidieron ser excluidas del padrón de la Concertación, ya que este grupo ganó el derecho de usar datos del padrón nacional, son las candidatas de HC: la ex directora del Registro Electoral María Teresa Peralta, la ex ministra de la Corte Suprema Alicia Pucheta viuda de Correa, la ex ministra de Hacienda Lea Raquel Giménez, la diputada Del Pilar Medina; la presidenta de la Asociación Central de Jubilados del Paraguay, Rosa Bella Cáceres; la esposa del intendente de Asunción y funcionaria de la Dinac, Regina Lizarella Valiente, y la agroempresaria Claudia de Las Nieves Aveiro.