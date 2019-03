Excesiva tardanza en expedientes de ex ministros

La acción planteada por el ex ministro de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo (PLRA), tardó más de dos meses en ser controlada por el Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala.

Tras el control fue admitida finalmente, según el informe de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

El ex senador liberal y actual parlasuriano Enzo Cardozo había planteado una acción en contra de la resolución que confirmó la validez de su imputación, en el caso del supuesto desvío de 68.000 millones de guaraníes cuando estaba al frente de la cartera de Agricultura, durante el gobierno del presidente Fernando Lugo.

Cardozo también fue ministro de la referida cartera de Estado tras la destitución de Lugo y la presidencia de Federico Franco.

El 29 noviembre del 2018, la Sala Constitucional, integrada por los ministros Antonio Fretes y César Garay, a más del camarista Arnulfo Arias, rechazaron in límine la acción presentada por la defensa de Cardozo.

Tras las notificaciones, quedó firme el 11 de diciembre. El 17 de ese mes fue derivado al Tribunal de Apelación Penal, Tercera Sala, que recibió el expediente para control.

Hubo casi dos semanas para su proceso, antes de la feria judicial, sin embargo, recién el 6 de marzo del 2019 le pusieron el cargo de recibido, con lo que tardaron más de dos meses para controlar la acción que fue rechazada in límine.

Desde el 2015. Con ello, ahora esa Cámara deberá estudiar los recursos planteados, para finalmente destrabar el caso que está trabado desde el año 2015.

A causa de las numerosas trabas puestas al proceso, no se puede realizar la audiencia preliminar a los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy. Cardozo sigue contando con fueros, como parlamentario del Mercosur, en tanto que Godoy, quien lo sustituyó en el Ministerio de Agricultura, no cuenta con la protección constitucional.