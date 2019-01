Ex titular de Petropar resalta su administración y niega daño patrimonial

El ex titular de Petropar Eddie Jara Rojas defiende su gestión afirmando que no presentó irregularidades.

“Dejamos a Petropar ordenada, con una morosidad envidiable y donde se seguían los procedimientos. Yo tengo datos, no estoy diciendo nomás las cosas”, dijo el ex titular de Petróleos Paraguayos SA (Petropar) Eddie Jara, a radio Monumental 1080 AM.