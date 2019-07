Ex taxista: "Si no estás con Morales, no trabajás tranquilo"

Acusó a Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas (APTA), de liderar un régimen de esclavitud.

“No me gustó el ambiente, los taxistas no tienen paz para trabajar. El trato mismo entre los taxistas no es bueno y, luego, si no estás de acuerdo con el manejo de Morales, ya te marcan y no te dejan trabajar tranquilo”, relató en comunicación con Monumental 1080 AM.

En su momento, Ortiz aconsejó a los conductores formar un gremio y exigir mejores condiciones de trabajo; por ese motivo, según su versión, fue perseguido por Morales y no tuvo otra opción más que renunciar. Tiempo después, decidió vender su parada y dejar de ser taxista.

“Mi problema fue que les decía a los conductores para agremiarse, porque veía la esclavitud que hay. Desde ese día, la Asociación (APTA) me marcó. Por estar en contra de Morales, mi conductor no podía trabajar y, cuando iba a la parada, me trataban mal”, manifestó.

Ortiz comenzó como conductor de taxi, pero luego decidió comprar una parada. Dijo que pagó G. 22 millones para adquirirla, pero antes uno debe contar con la autorización de Morales, caso contrario, no se podrá gestionar la adquisición en la Municipalidad de Asunción.

El conflicto de los taxistas contra las plataformas de servicio de transporte alternativo Uber y MUV reveló una serie de irregularidades cometidas por los trabajadores del enjambre amarillo.

Desde hace más de 30 años, los taxistas vienen ocupando las calles de Asunción sin pagar tributo por el espacio que ocupan y la Junta Municipal requirió informes sobre las paradas de taxis en la capital, cuánto pagaron a la Comuna y en qué concepto, durante el 2018.

Hace unas semanas, el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, explicó que, existe un grupo considerable de taxistas que evaden el pago del Impuesto a la Renta Personal (IRP).