Ex senador Óscar González Daher busca el sobreseimiento definitivo

En la continuación del juicio oral en el caso de los audios filtrados, las defensas de los acusados solicitaron anular la acusación y sobreseimiento definitivo para los acusados, alegando que el Ministerio Público no demostró elementos que prueben los delitos que sostienen.

“Óscar González Daher no cometió los hechos punibles de asociación criminal y tráfico de influencias por las porciones de hechos que se le acusan”, es lo que se alegaba ayer en el escrito de la abogada Sara Parquet, representante legal de ex senador colorado y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Mencionó que la Fiscalía tuvo un año para investigar, pero que supuestamente no existen circunstancias fácticas que validen la acusación presentada contra Daher.

Hoy, González Daher está acusado por esos dos hechos punibles, ya que se sospecha que utilizaba su cargo para manipular a jueces y fiscales.

La defensa atacó que los fiscales Natalia Fuster y Rodrigo Estigarribia no detallaron en la acusación los nombres de los magistrados y agentes de la Fiscalía a quienes presuntamente manipuló. Además que no detallaron las causas que habría influenciado para cambiar a su beneficio y que sin orden judicial hicieron el cruce de llamadas.

Parecido planteamiento presentaron los defensores de Carmelo Caballero –ex ministro del Interior–, otro de los procesados en el caso.

El acusado cuenta con dos causas. Sus defensores alegaron que el derecho a la defensa fue violado en este caso y que no existen elementos que prueben el hecho por el cual está siendo juzgado.

ACUSACIÓN. El Ministerio Público había acusado a Óscar González Daher, Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann por asociación criminal y tráfico de influencias, mientras que el también ex senador Jorge Oviedo Matto (Unace) fue acusado por este último hecho punible.

El caso salió a luz luego de que la prensa haya publicado audios en donde se escuchaba supuestamente amañar varias causas.

En cuanto a la causa de Oviedo Matto, presuntamente, se había solicitado dinero a la fiscala Casse Giménez para destituir a la fiscala Karina Giménez, que intervenía en el caso de un barrabrava del club Olimpia, amigo del pariente del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Sobre la causa de Caballero, este habría amenazado a la ex fiscala Teresa Rojas con ser destituida, debido a sus actuaciones en el caso de Electrofácil –la Fiscalía no acusó por amenaza–. Según las grabaciones, en este caso, entre Carmelo y Lippmann habían determinado el final de Rojas como agente.

Posteriormente, la fiscala fue enjuiciada y sacada del Ministerio Público, aparentemente, por intervención de González Daher.

¿COMPLICIDAD? Justamente si llega a ser condenado el ex senador Daher, se reforzará la teoría de que utilizaba su influencia también para proteger o ayudar en el esquema de usura de su hermano, Ramón González Daher.

El ex dirigente deportivo está procesado por usura y lavado de dinero y se había denunciado que su hermano manipulaba a jueces y fiscales para cobrar por las denuncias que realizaba contra sus deudores de elevados préstamos.

Muchas víctimas siguen sosteniendo que el clan, integrado por los hermanos González Daher y familiares, manejaba a los agentes de Luque, donde residen.

FISCALA. Lo llamativo en este caso es que una de los fiscales acusadores del ex senador Óscar González Daher es Natalia Fuster, agente que llevó once causas promovidas por Ramón González Daher cuando estaba al frente de la Unidad 2 de Luque.

Además se denunció públicamente que su esposo Gustavo Erico, supuestamente, era secretario privado de Óscar González Daher cuando el entonces poderoso político era titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.