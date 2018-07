"Para acceder a un teléfono celular solamente se debe estar de acuerdo con los guardias y a través de ellos ya pasa al director, que por lógica tiene que estar enterado. Pagando una suma semanal de G. 50.000 ya se puede acceder a un teléfono celular dentro del penal", relató a NoticiasPy.

Contó que muchos de los reclusos utilizan los aparatos celulares para comunicarse con sus familiares, sin embargo, otros los tienen para realizar extorsiones.

"Por ejemplo, una persona mal intencionada llama a tus familiares para pedirle un giro de dinero diciéndole que sufriste un accidente o que tuviste un altercado con algún reo del penal y, por ende, te fuiste al calabozo y que se debe pagar un G. 100.000 o G. 200.000 para poder salir", explicó.

Drogas en la prisión

El ex recluso contó también que el tema de las drogas en las prisiones es un caso "interminable".

"El tema de la droga mueve un montón de dinero, lo básico es un G. 40.000.000 por día, con una consumisión del 90% dentro del penal. Calculando que la marihuana cuesta G. 3.000, una pelotita de crac otro G. 5.000, siendo G. 8.000, contado por 900 personas que consumen dentro del penal, en un mes da G. 120.000.000 a G. 150.000.000", relató.

"A los guardias y a los jefes del penal se les paga un canon para que eso entre. Yo sospecho y doy mi relato que también cobra el director", expresó.

Recordó que en una ocasión su esposa fue a visitarlo a la penitenciaría y las revisadoras la metieron en una pieza en donde la desnudaron para revisarla.

"Le revisaron entre los cabellos para ver si no meten algún chip o algún toquito de marihuana o de crac. Si el control es tan exhaustivo, así, yo me imagino que ninguna persona que se va de visita junto a sus familiares no va a meter un poquito de droga", refirió.

"Los directores del penal son responsables de todo esto, tanto de los teléfonos celulares que están dentro y de las drogas que se comercializan", afirmó.

Comentó que las personas van a prisión como para ir a cambiar su vida, sin embargo, en las prisiones es más fácil conseguir drogas que en la calle.

"El responsable directo es el director", expresó.

Versión del director de Establecimientos Penitenciarios

El director de Establecimientos Penitenciarios, Víctor Servián Ríos, dijo desconocer la denuncia que fue realizada por el hombre a través de la prensa y volvió a reiterar que está prohibido el ingreso de celulares, drogas y alcohol en las penitenciarías.

"No tengo conocimiento de eso, no me consta que una persona dijo eso. Sin embargo, son artículos prohibidos. Llevamos adelante medidas de seguridad para evitar que se introduzcan en los penales, tenemos escáner para los bolsos y detectores de metales", relató en comunicación con Última Hora.

Afirmó que realizan todo lo posible para mejorar la seguridad durante el ingreso de las personas que visitan a los internos y de las mercaderías que se introducen.

"Seguramente hay funcionarios desleales, deshonestos, pero no tenemos complicidad con nadie. Estamos llevando varios sumarios a funcionarios porque no vamos a perdonar ningún hecho irregular de parte de un interno ni de parte de algún funcionario", aclaró.

Al ser consultado sobre la manera en que los reclusos acceden a los aparatos celulares, el director respondió: "Evidentemente, lo ingresa un funcionario desleal o una visita que no es bien revisada".

Contó, en este sentido, que le consta que muchas visitas han intentado introducir chips a las distintas penitenciarías.

"Con el nuevo Gobierno, dependiendo del presupuesto, vamos a instalar antenas para que corten las señales de los celulares", expresó.

