Ex presidente de cambios Amambay confundió aún más

César Monti, ex presidente de Cambios Amambay, también fue convocado ayer por la Comisión Bicameral conformada para estudiar el caso Messer. El mismo relató que abrieron la casa de cambios Amambay, luego de un decreto firmado por el entonces presidente de la República Gral. Andrés Rodríguez, y que Horacio Cartes no tuvo acciones en ningún momento, aunque fue el artífice de la creación de la casa de cambios.

Monti señaló que él formó parte como accionista de la casa de cambios, gracias a la invitación del ex presidente, y además aseguró que los otros accionistas de la casa de cambios eran Mariano Roque Alonso y Darío Messer.

Acotó que la presencia de Messer en la sociedad obedece que en Brasil manejaba muy bien las casas de cambios y las inmobiliarias.

“Los Messer eran personas muy importantes en el Brasil por los negocios que mantenían. Yo solo aporté mi capital para la casa de cambios. Cartes fue el que articuló la casa de cambios para la constitución de Cambios Amambay, debido a que él ya tenía experiencia como funcionario en Humaitá Turismo”, dijo.

La diputada Celeste Amarilla dijo que muchas cosas no concuerdan.

“Él dijo que Cartes solo les reunió para crear la casa de cambios pero no tenía acciones, que solo les ayudó a cumplir un sueño, no entiendo, no me cuadra”, dijo.