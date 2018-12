Ex presidente de BCP declara en investigación por lavado

El ex presidente del BCP Carlos Fernández Valdovinos está citado este lunes para comparecer ante la comisión bicameral del Congreso que investiga a Dario Messer.

Durante la jornada de este lunes, también deberán comparecer ante la comisión el ex director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Alejandro Dávalos, el ex presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) Carlos Pereira –actual ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP)–, el ex presidente de Cambios Amambay César Monti y el actual titular del Banco BASA, Eduardo Campos.

Sus nombres o posible relación con el caso han ido surgiendo en las declaraciones de las personas que ya han declarado ante la comisión de investigación.

Ante la comisión bicameral ya se han sentado el ex ministro de Hacienda Santiago Peña, el ex jefe de Gabinete del presidente Horacio Cartes (2013-2018) Juan Carlos López Moreira o el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich.

Sin embargo, la declaración con más repercusión hasta el momento fue la de la ex funcionaria de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Raquel Cuevas, quien aseguró que el nombre del ex presidente Cartes, del gobernante Partido Colorado, aparecía en documentos relacionados con el caso Messer.

Eso motivó la citación del ex mandatario paraguayo, prevista para el viernes de la semana pasada, pero Cartes no se presentó y pidió a los miembros de la comisión que le enviaran las preguntas por escrito.

El portavoz de la comisión, el senador Rodolfo Friedmann, del Partido Colorado, anunció el viernes en rueda de prensa que rechazaban esa vía y que, por el contrario, recurrirían a la Fiscalía para que esta se pronunciara al respecto.

Además, el senador Friedmann también presentará este lunes ante sus colegas de la comisión un pedido formal para que se reenvíe al Ministerio Público parte del informe final sobre Messer presentado por la Seprelad a la Fiscalía en abril, al entender que existe "una adulteración de documentos públicos".

La Fiscalía paraguaya sostiene que el cambista, su hijo y un primo de Cartes habrían realizado operaciones irregulares en el país por un monto de USD 40 millones y a través de tres empresas de las que eran accionistas.

Messer se encuentra prófugo y es buscado en Brasil por operaciones millonarias de lavado de dinero que habrían movido USD 1.600 millones en 52 países.